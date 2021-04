“Ou a Anvisa apresenta provas das acusações que fez contra a Sputnik, ou está mentindo”, diz Cynara Menezes

Jornalista Cynara Menezes cobrou explicações da Anvisa sobre a não autorização de importação da vacina Sputnik V. “A Anvisa tem obrigação de apresentar provas", disse. "Ou a agência descobriu uma coisa que ninguém no mundo descobriu ou ela cometeu um erro grave”, completou edit

247 - A jornalista Cynara Menezes, em participação no programa Bom Dia 247 desta quinta-feira(29), cobrou explicações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a não autorização de importação da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19, alegado problemas de biosegurança. “A Anvisa tem obrigação de apresentar provas. Em todos os lugares que as pessoas tiveram a audácia de questionar a decisão da Anvisa apontaram que ou a agência descobriu uma coisa que ninguém no mundo descobriu ou ela cometeu um erro grave”, disse Cynara.

“Nos últimos dias, a Sputnik, pelo perfil dela no Twitter, vem sedo muito dura em relação a Anvisa e tem acusado a agência brasileira de fake news. Eles negam que exista este adenovírus replicante na vacina, dizem que não é verdade e que a Anvisa inventou isso. É muito grave a acusação”, ressaltou a jornalista.

“É claro que a Anvisa precisa responder, precisa apresentar provas. Para ser o único país do mundo que fez este tipo de questionamento da vacina russa, a Anvisa tem obrigação de apresentar provas”, cobrou.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.