Ou tiramos Bolsonaro ou ele implanta a ditadura, diz integrante do Judiciário em Brasília

247 - Um integrante de um tribunal superior em Brasília se diz "abismado" com as falas de Jair Bolsonaro nas manifestações desta terça (7) e definiu o episódio como "surreal".

"Ele focou no Alexandre [de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)], mas o ataque é ao Judiciário. Frontal", avaliou em declarações em off à coluna da jornalista Mônica Bergamo. "Ou tiramos ele ou ele implanta a ditadura", enfatizou

"A questão é que ele tem apoio, isso é um fato. Mas acho que agora não tem volta. Tem que parar o cara, ou ele é que nos para. Estamos pensando ainda em como reagir", acrescentou.

