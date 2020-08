Outdoor em Palmas diz que Bolsonaro “não vale um pequi roído”

Um grupo de empresários de Tocantins bancou um outdoor na avenida Juscelino Kubitschek (a via principal, que corta a capital Palmas de leste a oeste), com a imagem de Bolsonaro e os dizeres “não vale um pequi roído” edit

247 - Empresários do estado do Tocantins bancaram um outdoor na avenida Juscelino Kubitschek, com a imagem de Bolsonaro e os dizeres “não vale um pequi roído”. A publicidade ainda se refere ao presidente como um “cabra à toa” e pede seu impeachment.

A reportagem do portal Metrópoles destaca: “a peça publicitária tem surpreendido nas redes sociais pela criatividade. De acordo com o administrador do espaço, os empresários pediram segredo em relação à autoria e disseram que outro outdoor, também com críticas ao presidente, foi colocado na avenida principal de Gurupi, município que fica a 225 quilômetros de Palmas.”

“Cabra à toa

Não vale um pequi roído” pic.twitter.com/xYcFpSi4e3 August 10, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.