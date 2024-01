Pacheco: Bolsonaro poderia ter evitado o ‘mal maior’ no 8 de Janeiro

Apoie o 247

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em entrevista à CNN Brasil, afirmou que Jair Bolsonaro (PL) poderia ter evitado os ataques do 8 de janeiro.

Segundo Pacheco, Bolsonaro poderia ter dado “uma sinalização para a democracia” se tivesse participado da posse, o que teria sinalizado futuro positivo para a direita.

Para o presidente do Senado, os atos golpistas de 8 de janeiro foram baseados em um “falso patriotismo” que buscavam “defender o Brasil” de maneira “errônea, equivocada e criminosa”.

“O presidente Bolsonaro, nesse sentido, poderia ter evitado esse mal maior que foi o 8 de janeiro. Embora, repito, eu não queira ser leviano e responsabilizá-lo juridicamente por esses atos. Inclusive, isso cabe à Justiça Eleitoral”, disse.

“No final das contas, o que nós temos no 8 de janeiro é uma expressão de insatisfação que foi às raias da criminalidade e da violação de bem jurídicos, e da multiplicidade de crimes de pessoas que se permitiram a pretexto de um falso patriotismo, um pseudopatriotismo, defender o país, entre aspas, mediante de uma forma absolutamente errônea, equivocada e criminosa”, concluiu.

