Pacheco cobra de Queiroga cronograma de vacinas até dezembro

Em ofício ao ministro da Saúde, presidente do Senado pede informações sobre o "atual estágio da vacinação" no Brasil e "outros dados considerados relevantes" do processo de imunização

Igor Gadelha, Metrópoles - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cobrou do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um cronograma de distribuição de doses das vacinas contra a Covid-19 aos estados, no qual deverão constar informações sobre as remessas previstas até dezembro.

A cobrança foi feita por meio de ofício, ao qual a coluna teve acesso, enviado pelo senador na noite de terça-feira (21/9). Até esta quinta-feira (23/9), o ministério ainda não havia respondido. No documento, Pacheco também pede a Queiroga informações sobre o “atual estágio da vacinação” no Brasil e “outros dados considerados relevantes” do processo de imunização.

