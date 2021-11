Pacheco não se explica sobre golpe contra Dilma e diz ser contra impeachment de Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que preside o Senado e vem sendo cogitado como presidenciável pelo PSD, não soube se explicar ao ser confrontado pelo jornal português Diário de Notícias a respeito do voto que deu a favor do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, exemplo de integridade, e o fato de não se posicionar a respeito do impeachment de Jair Bolsonaro, que já cometeu diversos crimes no cargo. Eis o que ele disse:

A avaliação sobre o impeachment cabe ao presidente da Câmara do Deputados. Há pedidos de impeachment formulados contra o presidente, não posso fazer um juízo jurídico sobre o mérito de cada um desses pedidos, se têm pertinência ou não, só posso fazer um juízo político. E o meu juízo político é que um processo de impeachment no Brasil, neste momento, seria muito ruim para a estabilidade de que precisamos para enfrentar os problemas que temos, de fome, de miséria que bate à porta dos brasileiros, de inflação, do câmbio elevado, de juros altos, de crise energética, de crise hídrica e do desemprego, que é infelizmente algo que nós ainda não conseguimos resolver. Tudo isto precisa de uma mobilização nacional, de união e de estabilidade. Tudo o que o processo de impeachment não confere. O impeachment acabaria por tomar conta da agenda do Congresso, da agenda do Brasil, e os problemas só evoluiriam e seria muito ruim.

