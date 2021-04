Pacheco pede prioridade ao Brasil no recebimento de vacinas do Covax Facility

O presidente do Senado disse nesta segunda-feira que conversou com o secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre o tema edit

247 - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (MDB-MG), disse pelo Twitter nesta segunda-feira (12) que conversou com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e pediu prioridade ao Brasil no recebimento de vacinas do consórcio Covax Facility.

"Conversei, nesta segunda, por telefone, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e expus a situação dramática do Brasil. Reforcei o pedido de ajuda à ONU para o país se tornar prioridade do consórcio internacional Covax Facility para antecipação da entrega das vacinas”", afirmou o senador.

O acordo fechado entre o Brasil e o consórcio prevê o recebimento de 43 milhões de doses de vacinas contra Covid-19.

