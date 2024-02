Pacheco quer pautar fim da reeleição e mandato no STF no início de 2024

"São dois temas apropriados de serem discutidos no início do ano que vem", afirmou o presidente do Senado edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que pretende pautar no começo deste ano duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC), para criar um mandato fixo de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e outra para acabar com a reeleição no Brasil.

"São dois temas apropriados de serem discutidos no início do ano que vem", afirmou durante entrevista em Dubai, pouco antes de conhecer o pavilhão do Brasil na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28).

As sessões legislativas da Câmara dos Deputados e do Senado serão retomadas a partir da próxima semana. Três propostas devem ser discutidas em mais uma etapa do embate entre parlamentares e a Corte.

