Pacheco reage a críticas de Bolsonaro: "não farei disso um cavalo de batalha"

Bolsonaro criticou o presidente do Senado pelo arquivamento do pedido de impeachment contra o ministro do STF Alexandre de Moraes: "agiu de maneira diferente do que agiu no passado" edit

247 - O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), reagiu nesta quinta-feira (26) às críticas de Jair Bolsonaro em relação à decisão de arquivamento do pedido de impeachment protocolado pelo Palácio do Planalto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Pacheco afirmou que não fará do fato "um cavalo de batalha". "Eu respeito toda e qualquer crítica do presidente Jair Bolsonaro em relação a essa decisão. É natural que tenha, porque foi uma decisão que rejeitou o pedido do presidente, e não farei disso também um cavalo de batalha porque é importante respeitar as posições divergentes".

"É preciso respeitar as decisões quando nos desagradam. Eu tenho muita tranquilidade de manter a boa relação com as instituições, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. Tenho absoluta convicção que não é nada pessoal do Bolsonaro em relação a mim, e nem eu a ele. É uma decisão que precisava ser tomada à luz de critérios jurídicos e políticos", acrescentou.

PUBLICIDADE

Mais cedo, Bolsonaro havia criticado Pacheco, dizendo que o presidente do Senado teve uma postura diferente ao abrir a CPI da Covid. "Entrei com ação com intuito que o processo fosse avante. Pacheco entendeu e acolheu uma decisão da sua advocacia, lá do Senado.Quando chegou ordem do ministro [do STF, Luís Roberto] Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir e ponto final. E agiu de maneira diferente do que agiu no passado".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE