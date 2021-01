Pacientes do Amazonas são transferidos para outros estados

Sistema de saúde do estado vive colapso em meio a recordes de internação devido ao alto contágio do novo coronavírus. No total, 235 doentes serão transferidos para unidades de CE, GO, MA, PB, PE, PI, RN e DF edit

247 - Os 235 pacientes de Manaus que deverão ser transferidos para hospitais de outros estados começaram a ser levados em voos da Força Aérea Brasileira (FAB) na manhã desta sexta-feira (15). O Sistema de saúde do estado vive colapso em meio a recordes de internação devido ao alto contágio do novo coronavírus. A informação é do potrtal G1.

O Ministério da Defesa informou que há voos programados ainda hoje para Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. Hospitais de Goiás, Pernambuco, Ceará e Distrito Federal também deverão receber pacientes.

Hospitais do estado ficaram sem oxigênios para pacientes e o caos se instalou no Estado, com imagens de profissionais de saúde em pânico, que viralizaram nas redes.



