Padre Robson, da Afipe, é acusado de corrupção e desvio de dinheiro

Revista Fórum - O padre Robson de Oliveira Pereira, fundador e presidente da entidade cristã Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), está sendo pelo crime de corrupção e desvio de dinheiro em transações imobiliárias.

Na sexta-feira (21), ele foi alvo de uma operação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) que investiga o desvio de doações de católicos do Santuário Basílica de Trindade, cidade na Região Metropolitana de Goiânia conhecida como a “capital da fé” do estado, para a compra de imóveis de luxo do padre.

De acordo com o Ministério Público, no entanto, chamou a atenção dos promotores que todas as negociações sempre resultaram em prejuízo para a instituição criada pelo padre. A informação é do jornal Extra.

