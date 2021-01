Palácio do Planalto estuda cerimônia de vacinação no dia 19 e Doria avalia antecipar calendário

O Planalto estuda organizar uma cerimônia no dia 19 de janeiro para anunciar o início da vacinação em todo País. Desafeto de Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), avalia antecipar o anúncio da vacinação no estado, prevista inicialmente para começar no dia 25 deste mês edit

247 - O Planalto estuda desde quarta-feira (13) organizar uma cerimônia no dia 19 de janeiro, com a presença de Jair Bolsonaro, para anunciar o início da vacinação em todo País. Desafeto de Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), avalia a melhor estratégia para ser o primeiro a anunciar o início da vacinação após o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No próximo domingo (17), membros da Anvisa terão uma reunião para decidir sobre a aplicação emergencial da vacinação. De acordo com o blog de Andréia Sadi, se o aval sair no domingo, o tucano estuda um cenário para se antecipar à cerimônia de terça-feira (19) no Palácio do Planalto.

Em dezembro, o chefe do Executivo paulista anunciou que a vacinação no estado de São Paulo ocorrerá no dia 25 de janeiro. O anúncio pressionou o governo federal a correr atrás de uma data nacional.

