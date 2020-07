Pandemia já matou mais de 500 indígenas no Brasil, diz Apib

Média diária de mortes, superior a quatro, coloca os povos indígenas entre os mais afetados pelo novo coronavírus no Brasil, diz a coordenadora da Apib, Sônia Guajajara. Com 178 vítimas fatais, o Amazonas é o estado que registra o maior número de óbitos edit

247 - Um levantamento elaborado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) aponta que a pandemia da Covid-19 já fez 501 vítimas fatais entre 131 povos originais do Brasil. A média diária de óbitos, superior a quatro, coloca os povos indígenas entre os mais afetados pelo novo coronavírus no Brasil, diz a coordenadora da Apib, Sônia Guajajara.

“Foi preciso elaborar um plano de enfrentamento (Emergência Indígena) para implementar ações onde o Poder Público não chega. É muito preocupante a aceleração desses óbitos e a gente atribui isso à falta de planejamento do governo federal, que até agora só apresentou ações insuficientes”, disse ela ao jornal O Globo.

Segundo o levantamento feito pela Apib, o Amazonas é o estado que registra o maior número de óbitos (178). Em seguida aparecem o Pará (83), Roraima (47), Maranhão (50), Mato Grosso (48) e Acre (20). O documento aponta, ainda, que 14.793 indígenas já foram contaminados pelo novo coronavírus.

Os dados oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), porém, apontam o registro de 209 mortes e 10.130 casos confirmados de Covid-19 entre a população indígena do Brasil.

