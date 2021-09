Paolo Zanotto, do 'gabinete paralelo', diz que há entendimento entre Prevent Senior e governo

Paolo Zanotto, apontado como integrante do "gabinete paralelo" do Ministério da Saúde, disse em uma transmissão ao vivo que havia "um entendimento muito interessante" entre a Prevent Senior e o governo Bolsonaro edit

247 - O virologista Paolo Zanotto, apontado como integrante do chamado "gabinete paralelo" do Ministério da Saúde, disse em uma transmissão ao vivo feita em abril do ano passado que havia "um entendimento muito interessante" entre a Prevent Senior e o governo Bolsonaro.

De acordo com reportagem do UOL, Pedro Batista Junior, diretor-executivo da operadora de saúde, também participou da transmissão, o que reforça as denúncias apontadas em um documento subscrito por 15 médicos que afirmam ter trabalhado na operadora de saúde Prevent Senior e que o chamado “gabinete paralelo” do Palácio do Planalto não só tinha conhecimento, como acompanhava de perto as práticas ilegais da empresa.

Os médicos relatam que a operadora ocultou mortes de pacientes que participaram — sem conhecimento — de um estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina e azitromicina contra a covid-19.

Na transmissão ao vivo, Zanotto e Batista Júnior são questionados sobre o motivo de o governo Bolsonaro não ter adotado, até então, um protocolo para medicar hospitalizados com hidroxicloroquina.

"A minha função aí foi junto com o Luciano Azevedo, tenente da reserva da Marinha brasileira, médico, e a doutora Nise Yamaguchi - espero que eles estejam ouvindo a gente agora -; eles estão em Brasília nesse momento e eles estão lá conversando com o 'high brass', o alto escalão do governo brasileiro, que está acompanhando isso, o Pedro sabe disso, de muito mais perto do que vocês imaginam", disse Zanotto, se dirigindo ao diretor-executivo da operadora de saúde.

"A gente fez um arrazoado de dados do Pedro, Luciano visitou o Pedro, olhou tudo aquilo, trouxe, para esse grupo, informações impressionantes. (...) Existe um entendimento muito interessante entre a Prevent Senior e o governo federal brasileiro e todas essas informações estão sendo compartilhadas, inclusive com governos de outros países", acrescentou ele.

Batista Júnior, então, responde: "A gente compartilha o tempo inteiro o trabalho que está sendo feito (...) Eles vieram aqui e coletaram nossas informações, esse grupo de cientistas, o doutor Luciano, a doutora Nise, e o doutor Zanotto".

