Papa envia carta a Julian Assange

(ANSA) - O fundador do Wikileaks, Julian Assange, recebeu uma mensagem do papa Francisco, informou a companheira do australiano, Stella Moris, nesta terça-feira (30).

Moris não revelou o conteúdo da mensagem enviada pelo Pontífice, mas agradeceu o apoio de católicos e cristãos.

"Depois de uma noite difícil, Julian acordou com uma mensagem gentil e pessoal do papa Francisco entregue na parta de sua cela pelo padre da prisão", escreveu Moris.

Assange está detido na prisão de segurança máxima de Belmarsh, a sudeste de Londres. Sem acusações pendentes no Reino Unido, o australiano aguarda a resolução do processo de extradição movido pelos Estados Unidos. No país, ele é acusado por 17 crimes federais de espionagem e por divulgação de documentos secretos das Forças Armadas.

"Como família, agradecemos à comunidade católica e cristã por suas mobilizações pela liberdade de Assange", escreveu Moris em suas redes sociais.

Em janeiro, a Justiça do Reino Unido rejeitou um pedido da defesa do fundador do Wikileaks para ele ser libertado sob fiança. Além disso, também negou a extradição de Assange para os Estados Unidos, dizendo que o ativista poderia se suicidar se fosse transferido para território norte-americano.

No ano de 2010, Assange usou o Wikileaks para publicar milhares de documentos que mostravam os militares norte-americanos cometerem crimes de guerra contra civis no Iraque e no Afeganistão.

