Para 55,8% dos brasileiros, Bolsonaro ‘sabia’ da corrupção no Ministério da Saúde, aponta pesquisa

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas também aponta que 47,8% dos brasileiros defendem o afastamento de Jair Bolsonaro do cargo, caso as suspeitas de corrupção sejam confirmadas edit

247 - Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que 55,8% dos brasileiros acreditam que Jair Bolsonaro “sabia” da existência de um esquema de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde.

Para 28,8% dos ouvidos pelo instituto, o presidente “não sabia” das supostas irregularidades investigadas pela CPI da Covid. Outros 15,4% preferiram não opinar.

Ainda conforme o estudo, 47,8% dos brasileiros defendem que Bolsonaro seja afastado do cargo, caso as suspeitas de corrupção sejam confirmadas. Já 45,2% não consideraram que os casos investigados pela CPI não justificariam a saída do ex-capitão do cargo. Outros 7% não opinaram.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de julho e ouviu 2.006 brasileiros em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

