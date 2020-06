Para 76% dos brasileiros, escolas devem continuar fechadas na pandemia, diz Datafolha

247 - Para 76% dos brasileiros, as escolas devem continuar fechadas nos próximos dois meses por causa da pandemia de coronavírus, segundo pesquisa Datafolha, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O resultado da pesquisa mostra que, apesar de a maioria da população (52%) concordar com a reabertura do comércio em estados e municípios neste momento da pandemia, uma proporção bem menor (21%) defende a reabertura das escolas.

A maioria da população defende que as aulas presenciais ainda não sejam retomadas, em todas as faixas etárias e de renda e em todas as regiões do país, sem grandes diferenças.

O Datafolha ouviu 2.016 pessoas de todo o país na terça (23) e na quarta (24) por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Para especialistas em educação e infectologistas, o pouco apoio para a retomada das aulas presenciais pode ser pelo temor de que os alunos não sigam as regras de distanciamento, devido à infraestrutura das escolas ou por causa dos deslocamentos necessários para chegar às escolas.

Nenhum estado decidiu retomar as aulas presenciais. Alguns governadores, como os de Goiás e do Distrito Federal, estudam reabrir parcialmente as unidades em agosto. Em São Paulo, a previsão é de retomada em setembro, relata a Fórum.

