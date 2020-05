Para acomodar Centrão, Bolsonaro vai trocar líder do governo na Câmara

O próximo que será obrigado a ceder o posto para o Centrão é o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO). O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Fernando Ramos, informou a líderes da Câmara que a troca será realizada para atender a nova base de apoio do governo no Congresso edit

247 - Para agradar ao Centrão, o governo Bolsonaro vai substituir o atual líder na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO) por um comandado do deputado Arthur Lira, do Progressista de Alagoas.

Os nomes mais cotados são do deputado Ricardo Barros (Progressista-PR), que foi ministro da Saúde do governo Michel Temer e líder no governo de Fernando Henrique Cardoso, e do deputado Hugo Mota (PB), do Republicanos. Outro nome mencionado é o de João Roma Neto (PRB-BA).

Na prática, Arthur Lira é o líder informal do governo, defendendo as posições do Palácio do Planalto em polêmicas na Câmara. Lira também tem feito reuniões para buscar aumentar o apoio do governo no Congresso, informa O Estado de S.Paulo.

