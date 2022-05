Para atrair o eleitorado feminino, Michelle Bolsonaro se filia ao PL

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Michelle Bolsonaro se filiou ao PL, mesmo partido ao qual Jair Bolsonaro se filiou no ano passado, e será a estrela das peças do programa do partido visando atrair o eleitorado feminino e alavancar as campanhas regionais de aliados e de reeleição do marido.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, de O Globo, Michelle não tem pretensões políticas, mas a sua filiação é obrigatória para que ela possa participar da propaganda partidária. o PL poderá fazer até 40 inserções em rádio e TV antes do período eleitoral.

