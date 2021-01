Para evitar “77 mortes simultâneas”, juiz manda governo do AM enviar oxigênio a cidade do interior

Metrópoles - A Justiça do Amazonas determinou, neste sábado (16/1), que o estado forneça 150 cilindros de oxigênio para o Hospital Regional José Mendes, localizado no município de Itacoatiara. A ação foi aberta pela Defensoria Pública do Amazonas e pelo Ministério Público local.

O governo tem 12 horas para cumprir a medida. Caso não o faça, pode ser multado em R$ 20 mil por hora de descumprimento. Além disso, a determinação, assinada pelo juiz Rafael Almeida Cró Brito, obriga o governo do Amazonas a elaborar um plano de evacuação dos pacientes do município para outros estados do país.

“Se o Estado não enviar o oxigênio ao hospital local de Itacoatiara-AM em quantidade suficiente, como já comprovado, teremos a morte de pelo menos 77 pessoas simultaneamente por insuficiência respiratória, devido à falta do material”, cita o juiz na decisão.

