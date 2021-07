Para evitar crise com "centrão", bolsonaristas tentam ajustar valor do fundo eleitoral para R$ 4 bilhões

247 - A base do governo no Congresso busca uma saída para Jair Bolsonaro vetar o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões sem comprar uma briga com o centrão, seu principal grupo de apoio no Legislativo.

Uma das saídas em debate, já enviada ao Palácio do Planalto, envolve o envio de uma mensagem modificativa ao parlamento para alterar a Lei Orçamentária Anual e reduzir o valor destinado ao fundo eleitoral para um valor aproximado de R$ 4 bilhões.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, líderes do centrão dizem que a solução pode ser um bom caminho.

Em entrevista na segunda (19), Bolsonaro sinalizou que deve vetar o aumento no fundo.

