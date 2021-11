Para evitar depoimento, Olavo de Carvalho retorna às pressas aos EUA

“Eu não ia ficar sentado esperando que eles me convoquem algum dia. Se apareceu a oportunidade de ir embora, vamos embora", disse o guru do bolsonarismo. Ele é investigado pelo MP de São Paulo pela suspeita de ter sido favorecido na fila do SUS edit

247 - O astrólogo Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, voltou para a Virgínia (EUA), após receber alta de sua quarta internação hospitalar. De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles, ele “decidiu voltar para casa antes de ser convocado para depor no caso que investiga se médico lhe favoreceu na fila do SUS”.

‘“Eu não ia ficar sentado esperando que eles me convoquem algum dia. Se apareceu a oportunidade de ir embora, vamos embora’”, disse Olavo. Ainda segundo a reportagem, o guri da extrema direita disse ter recebido a oferta de um “voo repentino”.

Olavo de Carvalho foi internado em junho no hospital público InCor, em São Paulo. O Ministério Público estadual investiga a possibilidade de irregularidades por ocasião do internamento.

