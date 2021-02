Para evitar isolamento, petistas querem que Haddad converse com direções de partidos de esquerda

Lideranças do Partido dos Trabalhadores pedem que Fernando Haddad faça contatos com partidos de esquerda para não fechar portas em 2022 edit

247 - Segundo membros do PT, os debates internos indicam que o partido não deve fechar as portas para 2022 com as demais siglas de esquerda, apenas inicia a conversa tendo um nome na mesa.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, a expectativa entre parlamentares do PT é que Fernando Haddad começará a conversar, nos próximos dias, com líderes de esquerda.

O PT tentará desfazer o mal estar criado com outros partidos pelo lançamento do nome de Fernando Haddad como pré-candidato à presidência da República. Vai tentar convencê-los de que isto não significa que o partido vá seguir sozinho em 2022.

Os demais partidos da esquerda, como PSOL, PDT e PCdoB também já têm seus candidatos.

