Para FHC, sociólogo Florestan Fernandes "era o que havia de melhor na USP"

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o sociólogo e professor da Universidade de São Paulo (USP) Florestan Fernandes (1920-1995) “era o que havia de melhor” na instituição de ensino. Declaração de FHC foi feita no âmbito do centenário do sociólogo, que será comemorado no dia 22 de julho.

Em entrevista ao Jornal da USP, FHC relembrou que foi aluno e professor assistente de Florestan, o que lhe permitiu acompanhar a carreira do sociólogo, incluindo a aposentadoria imposta pela ditadura militar, em 1969, e sua atividade como deputado federal. “Ele tinha três ídolos: Durkheim, Marx e Weber”, destacou FHC na entrevista.

FHC disse, ainda, que Florestan temia que o estudo de pensadores como Marx e Georg Lukács levasse os alunos a terem uma análise sociológica mais interpretativa do que lastrada em fato. “Ele conhecia muito esses autores, mas tinha medo de que nós nos perdêssemos em discussões sobre dialética, nos perdêssemos nas análises sociológicas dos processos empíricos”, disse.

Ainda segundo o ex-presidente, “mais tarde ele foi ficando mais solto nas análises, passou a se interessar por problemas do Brasil. Ele sempre se interessou, mas do ângulo mais estrito do sociólogo ou do antropólogo. Aí ele passou a ter uma visão mais política.”

