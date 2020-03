Maioria dos brasileiros considera que Bolsonaro erra ao convocar manifestações do dia 15

247 - Um levantamento da empresa Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (10), revela que 52,2% da população considera equivocada a atitude de Jair Bolsonaro de apoiar as manifestações contra o Congresso Nacional. Outros 40% dos entrevistados consideram a atitude correta, e 7,8% preferiram não se posicionar.

No mês passado, o inquilino do Palácio do Planalto compartilhou um vídeo, via WhatsApp, a favor dos atos contra o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal).

A pesquisa foi realizada por ligação telefônica, com mais de 2000 pessoas em 26 Estados e no Distrito Federal, entre os dias 4 a 6 de março de 2020. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O estudo foi documentado no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/19, com grau de confiança de 95 pontos percentuais.