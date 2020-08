Para ministro do GSI, segurança falhou ao não afastar repórter que foi ameaçado por Bolsonaro

Ministro do GSI, general Augusto Heleno, disse ter havido uma falha na segurança de Jair Bolsonaro no episódio em que ele ameaçou “encher de porrada” a “boca” de um jornalista. Segundo Heleno, a segurança deveria afastar os jornalistas quando perguntas incômodas fossem feitas. edit

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto heleno, disser ter havido uma falha na segurança de Jair Bolsonaro no episódio registrado neste final de semana, quando ele ameaçou “encher de porrada” a “boca” de um jornalista que o questionou sobre os depósitos – no valor de R$ 89 mil – feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz. na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Segundo o blogo do jornalista Lauro Jardim, Heleno teria dito a interlocutores que para evitar a ocorrência deste tipo de situação, que os agentes responsáveis pela segurança de Bolsonaro afastassem os jornalistas quando perguntas incômodas fossem feitas.

