Para Paulo Pimenta, “situação brasileira não é de normalidade democrática” e Lula “precisa fazer como Mandela”

Deputado questionou: "se vetarmos na aliança com Lula quem apoiou a Lava Jato ou votou no golpe, seremos só nós e o PCdoB"

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou em entrevista ao Bom Dia 247 nesta sexta-feira (24) que “a situação brasileira não é de normalidade democrática”. Para ele, Lula “precisará ter um papel semelhante ao de Mandela [que governou a África do Sul de 1994 a 1999, depois de 27 anos de prisão] com um projeto de reconstrução nacional que supere o ódio e a destruição”. Ele disse ainda que “o Brasil nunca teve uma extrema direita influente politicamente e organizada e menos ainda no governo. Isso mudou completamente as relações políticas no Brasil”.

Pimenta advertiu ainda que a hipótese de não eleição de Lula é dramática e “impensável”: “Ter o Brasil com Bolsonaro ou Moro na presidência é a destruição completa do país. Teríamos que esperar 30 anos para nos recuperarmos. Por isso é preciso uma frente ampla”.

Ele questionou ainda os que desejam vetar na aliança com Lula aqueles que foram a favor da Lava Jato ou votaram a favor do golpe contra Dilma Rousseff em 2015-16: “Qual o partido com que convivemos que não apoiou o golpe? O PSB encaminhou votação a favor do impeachment, vários do PSOL apoiaram a Lava Jato no início e assim por diante. Se colocarmos como regra que não vamos compor com quem apoiou a Lava Jato e o golpe só teremos o PC do B”

