Para quase 70% dos brasileiros, inflação prejudica alimentação

Pesquisa da Febraban mostra que no Norte do país essa percepção é maior edit

Apoie o 247

ICL

De acordo com pesquisa encomendada pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), 69% dos brasileiros relatam que a inflação tem afetado principalmente o consumo de alimentos e o abastecimento de outros produtos domésticos. No Norte do país essa percepção é maior, chegando a 71%.

Nesta quarta edição do levantamento, foram entrevistadas três mil pessoas de todas as regiões do país. Em segundo lugar, para 42% dos entrevistados, o preço do combustível é o mais prejudicado pela inflação.

No mesmo sentido, uma pesquisa do Datafolha, divulgada no último dia 24, às vésperas do Natal, revelou que 37% da população de baixa renda, com até dois salários-mínimos, não têm comida suficiente em casa para alimentar todos os membros da família.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE