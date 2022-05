Para Renan, MDB deve abrir mão de Tebet e apoiar Lula: 'talvez a mais importante eleição de toda a história do País'

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB) está articulando para seu partido desistir de lançar candidatura própria à presidência. O MDB pretende lançar a senadora Simone Tebet ao Palácio do Planalto, mas assim como outros candidatos da chamada “terceira via”, a candidatura não está tendo força.

Em entrevista à VEJA, Renan disse que considera insano o plano de lançar um nome próprio na disputa e que o MDB corre o risco de sair ainda menor das urnas em outubro, lembrando das eleições de 2018, quando a legenda lançou o ex-ministro Henrique Meirelles, que obteve apenas 1% dos votos.

“É uma insanidade você querer, num quadro de polarização desses, manter uma candidatura com 1% dos votos, repetindo o que aconteceu com a candidatura do (Henrique) Meirelles. Repetir o que aconteceu com Meirelles deixa a gente, assim, meio reles”, disse.

Candidatura Lula

O senador trabalha para que o partido apoie a candidatura do ex-presidente Lula (PT), mas destacou que, caso isso não ocorra, o MDB poderia liberar palanques estaduais. Reforçando suas críticas a Jair Bolsonaro (PL), ele afirmou que está na hora do seu partido e do PT esquecerem o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff para derrotar o atual governo.

“Eu acho que isso tudo deve ficar para trás. É preciso discutir o Brasil. Esta é uma eleição muito significativa. Talvez a mais importante eleição de toda a história do País”, afirmou. “Esta eleição vai colocar de um lado o bem e do outro lado o mal. De um lado a luz, do outro a escuridão”, emendou.

