"Paralisações foram orquestradas e organizadores devem ser responsabilizados", diz Gleisi Hoffmann

247 - Em entrevista exclusiva à TV 247, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, denunciou que os bloqueios de estradas por bolsonaristas que contestaram a eleição de Lula da Silva (PT) foram orquestrados por empresários, que precisam ser multados e responsabilizados criminalmente.

“Bloqueio nas estradas foi crime e já há investigação sobre quem financiou aquilo. Foi uma ação orquestrada de empresas e empresários. Têm que ser multados e responder criminalmente. Não se faz manifestação assim, deixando o País sujeito a esse tipo de coisa”, afirmou a parlamentar, que integra o grupo de transição para o governo eleito.

Sobre as manifestações bolsonaristas que pedem um golpe militar, Gleisi afirmou que “não se pode considerar no direito de manifestação as manifestações que atentam contra a democracia e contra a Constituição. Manifestações com caráter golpista. Isso tem que ser repreendido”.

Ela ainda comentou sobre a nota dos três comandantes das Forças Armadas em defesa dos golpistas. “Eles não têm de se manifestar sobre o processo político e nem sobre instituições republicanas”, declarou. No entanto, a petista acredita que essa não seja o posicionamento majoritário dos militares. “Acredito que isso seja de uma parte que está ligada ao governo Bolsonaro”, alegou.

