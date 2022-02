Paraná Pesquisas: Lula tem 11 pontos de vantagem sobre Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (2) pesquisa que aponta o ex-presidente Lula com liderança folgada na corrida pela Presidência da República.

No levantamento estimulado, o petista aparece com 40,1%, seguido por Jair Bolsonaro, com 29,1%. O ex-juiz suspeito Sergio Moro está em terceiro, com 10,1%, seguido por Ciro Gomes (5,6%) e João Doria (2,4%). André Janones tem 1,1%, Simone Tebet, 0,8%, Rodrigo Pacheco, 0,4%, e Alessandro Vieira, 0,1%.

A categoria branco/nulo/nenhum soma 7,3%. 3% não sabem ou não responderam.

Em relação ao último levantamento, de novembro de 2021, Lula cresceu 5,2%, enquanto Bolsonaro caiu 0,1%. Moro caiu 0,6%.

Em cenário alternativo, sem os nomes minoritários, Lula aparece com 41%, Bolsonaro com 29,6%, Moro com 10,6%, Ciro com 5,8% e Doria com 2,5%.

Em um eventual segundo turno, o levantamento estimulado aponta para vitória de Lula, que obteria 48,8% dos votos, contra 34,4% de Jair Bolsonaro.

Foi utilizada uma amostra de 2020 eleitores, sendo esta estratificada segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade, renda domiciliar mensal e posição geográfica. As entrevistas foram face a face, com eleitores com 16 anos ou mais, em 26 Estados e Distrito Federal e em 162 municípios brasileiros entre os dias 27 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022. O grau de confiança é de 95,0% e a margem estimada de erro de aproximadamente 2,0% para os resultados gerais.

Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-09055/2022.

