Pária internacional, Ernesto Araújo ataca discurso de Lula: "Aqui não é Lulaland"

Fórum - O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (10) para disparar ataques contra o ex-presidente Lula em razão do discurso histórico feito pelo ex-mandatário durante coletiva de imprensa realizada São Bernardo do Campo.

O ministro foi citado nominalmente por Lula durante coletiva de imprensa. “A política de dominação americana não prevê outro protagonista na América Latina. Quando o Brasil começa a se apresentar como protagonista, eles falam peraí… […] Acho que eles [Estados Unidos] preferem um Brasil com Ernesto Araújo do que um Brasil com Celso Amorim”, declarou o ex-presidente.

“Porque [Araújo] não apita nada, só fala bobagem, ninguém leva à sério, não recebe uma visita. A única visita quando ele tem é quando passa um avião”, completou.

confraternizar com antissemitas, financiar ditadores, defender na ONU a agenda anti-vida e anti-família, perder acordos comerciais, abandonar nossos exportadores e investidores para não incomodar os aliados na Argentina e Bolívia, desindustrializar o país,➡️ — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) March 11, 2021

Então, prezados lulólatras: dobrem a língua antes de falarem da nossa política externa que luta e trabalha pela liberdade, identidade, segurança, desenvolvimento, soberania e grandeza da nação brasileira.



Aqui não é Lulaland, aqui é Brasil. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) March 11, 2021

