'Parlamentar está muito bem atendido conosco', diz Bolsonaro sobre orçamento secreto bilionário para aliados

247 - Jair Bolsonaro mudou o discurso e saiu em defesa do chamado orçamento secreto, utilizado para cooptar membros do Congresso ao afirmar que os parlamentares “estão bem atendidos'', por meio de recursos distribuídos através das emendas do tipo RP, conhecidas como emendas de relator.

“O parlamentar, além das emendas impositivas, tem uma outra forma de conseguir recurso, que é a RP 9, que teria que ser outro programa de televisão seu (para explicar). Parlamentar está bem atendido. Só em RP 9, os parlamentares têm quase o triplo de recursos do Ministério da Infraestrutura do Tarcísio. Então o Parlamento está muito bem atendido conosco”, disse Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan News, gravada no sábado e exibida nesta terça-feira (11), de acordo com o jornal O Globo.

Apesar do Orçamento 2022 ainda não ter sido sancionado, a estimativa é que cerca de R$ 16 bilhões sejam destinados às emendas de relator. No caso da pasta da Infraestrutura, citada como exemplo por Bolsonaro, a previsão é que o orçamento chegue a R$ 18,2 bilhões, sendo R$ 6,7 bilhões para investimentos.

Em outras ocasiões, Bolsonaro criticou o uso da expressão orçamento secreto alegando que os gastos são publicados no Diário Oficial da União. As críticas, porém, se devem à pouca transparência da destinação e aplicação dos recursos.

