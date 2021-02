Parlamentares do DEM abandonam Maia e já discutem apoio à reeleição de Bolsonaro

O apoio à reeleição de Jair Bolsonaro é uma discussão corrente no DEM. Paramentares da legenda de direita já veem com naturalidade a aliança com o atual ocupante do Palácio do Planalto edit

247 - Com o discurso de que não pode haver 'preconceito' no debate sobre nomes para 2022, o DEM, depois de descartar Rodrigo Maia na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, já debate com naturalidade o apoio à reeleição de Jair Bolsonaro

Os parlamentares do DEM evitavam falar do assunto antes da derrota de Rodrigo Maia, um dos caciques do partido, na eleição de seu sucessor na Câmara dos Deputados.

O discurso de parte desses parlamentares agora é o de que não pode haver “preconceito” na discussão de nomes que o partido pode apoiar daqui a dois anos para presidente.

Maia, que costurava a possibilidade de o DEM se aliar ao governador de São Paulo, João Doria, ou apoiar nomes como o do apresentador Luciano Huck, era o obstáculo à aliança com Bolsonaro. Parlamentares do DEM consideram que depois da derrota de Maia na eleição do comando da Câmara, esse obstáculo foi removido, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

