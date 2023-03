Parlamentares do PL pressionam Valdemar a abandonar Jair e Michelle

O casal não tem explicações plausíveis para as propinas do governo saudita edit

247 – Jair e Michelle Bolsonaro, que não têm explicações plausíveis para o escândalo das propinas recebidas do governo saudita na forma de diamantes e outras joias, podem ser abandonados pelo próprio partido. "O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem recebido apelos da ala moderada do partido para que não abrace a defesa de Michelle e Jair Bolsonaro no caso das joias de diamantes trazidas ilegalmente para o casal. A avaliação levada a Valdemar é que o próprio clã Bolsonaro ainda não deu uma 'versão convincente' sobre a entrada das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões apreendidas pela Receita Federal", informa a repórter Bela Megale , do Globo.

"Para correligionários do PL, a ex-primeira-dama e Jair Bolsonaro não apresentaram explicações críveis para a entrada das joias e nem para as oito tentativas do governo de reavê-las. A leitura dessa ala é que, se Valdemar sair em apoio ao casal antes que seja apresentada uma linha de defesa sólida, ele pode trazer a crise para dentro do partido", acrescenta a jornalista.

