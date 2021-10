Parlamentares e cientistas reagem a fake news de Bolsonaro sobre vacinas e Aids

Bolsoanro replicou fake news espalhada pelo site conspiracionista beforeitnews.com, que milhões de pessoas estão desenvolvendo a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida muito mais rápido do que o previsto edit

247 - Em sua última live, na quinta-feira (21), Bolsonaro propagou mais uma fake news a respeito da imunização contra a Covid-19. Além dos medicamentos sem eficácia contra a doença, ele se baseou em uma notícia falsa espalhada pelo site conspiracionista beforeitnews.com - que publica textos dizendo que as vacinas rastreiam os vacinados -, que diz que milhões de pessoas estão desenvolvendo a Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) muito mais rápido do que o previsto.

A microbiologista Natalia Pasternak afirmou nas redes sociais que "vacinas não causam AIDS!". "Nenhuma vacina! PQP parece que eu estava adivinhando que só faltava isso", acrescentou.

“Não existe nenhuma possibilidade de a vacina causar Aids, zero. Qualquer que seja a vacina. É isso que precisa ser divulgado de forma clara e direta”, disse o médico e pesquisador de saúde, Daniel Dourado.

“Bolsonaro mais uma vez documento falso para atacar as vacinas e associá-las a AIDS. Lamentável que essa seja a prioridade do presidente de um país com mais de 600 mil mortos, 20 milhões de famílias e 14 milhões de desempregados. Mais um crime na ficha de Bolsonaro ”, afirmou o líder da minoria na Câmara, deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ).

Já o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que é médico e o coordenador da Frente de Enfrentamento ao HIV/AIDS/hepatite virais no Congresso, avisou que vai entrar com "medidas jurídicas" contra Bolsonaro.

