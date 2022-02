Partido Verde abre as portas para filiação de Geraldo Alckmin e selar indicação para vice de Lula

Filiação do ex-governador ao PV pode ser opção para contornar impasse do PSB com PT edit

247 - O Partido Verde (PV) convidou o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para ingressar na legenda e selar a candidatura a vice-presidente na chapa com Lula.

Lula e Alckmin já fecharam acordo para a formação da chapa, embora ele ainda não tenha sido oficializado. A ideia inicial é que o ex-governador se filie ao PSB, sacramentando a aliança entre socialistas e petistas. Mas uma parte do PSB não estaria tratando Alckmin com a consideração necessária. E a entrada no PV seria uma alternativa a um possível impasse dos socialistas com o PT.

A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna na Folha de S.Paulo que o ex-presidente Lula já está sendo comunicado sobre a iniciativa.

O presidente do PV de São Paulo, Roberto Tripoli, confirma o convite a Alckmin. O dirigente afirma ainda que o PV poderia acolher dissidentes de vários partidos que seguiriam Alckmin, inclusive os do PSDB.

