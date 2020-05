Partidos comunistas e operários lançam declaração sobre 75º aniversário da vitória sobre o nazifascismo

247 - Partidos comunistas e operários publicaram neste sábado (9) uma declaração conjunta em comemoração ao 75º aniversário da vitória sobre o nazifascismo, em 9 de Maio de 1945.

Leia a íntegra, publicada originalmente no Solidnet:

A vitória sobre o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial constitui um acontecimento maior da História, cuja memória é necessário preservar e defender em face das reiteradas tentativas de falsificação histórica que visam fazer esquecer o papel determinante que nele desempenharam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os comunistas e os antifascistas de todo o mundo.

Gerado pelo capitalismo, o nazifascismo foi a expressão mais terrorista do capital monopolista. Foi responsável pelo desencadeamento dessa guerra de agressão e rapina que provocou cerca de 75 milhões de mortos, dos quais cerca de 27 milhões de cidadãos soviéticos, por inúmeros sofrimentos e o horror dos campos de concentração nazistas. Os povos não podem igualmente esquecer páginas sombrias como os bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki pelos EUA, sem qualquer justificação militar, que representaram uma demonstração do seu poderio e objetivos hegemônicos no plano mundial.

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi resultado do agravamento das contradições interimperialistas e, simultaneamente, do propósito da destruição do primeiro Estado socialista, a URSS, expresso, nomeadamente, no apoio e conivência do Reino Unido, França e Estados Unidos com o rearmamento e ambição expansionista da Alemanha nazista.

Comemorando o 75.º aniversário da Vitória no histórico dia 9 de Maio de 1945, os partidos comunistas e operários abaixo-assinados, convictos de que interpretam os sentimentos e anseios dos trabalhadores e dos povos de todo o mundo:

– Prestam homenagem a todos os que entregaram a sua vida nos campos de batalha contra as hordas nazifascistas e em especial aos heróicos resistentes e combatentes antifascistas e aos heróicos povo soviético e Exército Vermelho, dirigidos pelo Partido Comunista, cuja contribuição, escrita em páginas heróicas como as batalhas de Moscou, Leningrado ou Stalingrado, foi decisivo para a Vitória sobre a barbárie;

– Consideram que a Vitória sobre a Alemanha nazista e os seus aliados do Pacto Anti-Comintern foi alcançada graças à contribuição decisiva da URSS, à natureza de classe do poder soviético, com a participação das massas populares, ao papel dirigente do Partido Comunista, à superioridade demonstrada pelo sistema socialista. Esta vitória constitui um enorme legado histórico do movimento revolucionário;

– Valorizam os extraordinários avanços no processo de emancipação social e nacional dos trabalhadores e dos povos que a Vitória e o avanço das forças do progresso social e da paz possibilitaram, com o alargamento do campo dos países socialistas à Europa, Ásia e América Latina, as conquistas do movimento operário nos países capitalistas, o impetuoso desenvolvimento do movimento de libertação nacional e a consequente liquidação dos impérios coloniais;

– Denunciam e condenam as campanhas que visam a diminuir, deturpar e mesmo negar, o papel da URSS e dos comunistas na derrota do nazifascismo e, além disso, culpar injusta e falsamente a União Soviética pelo início da Segunda Guerra Mundial, apagar as responsabilidades do grande capital e dos governos ao seu serviço na promoção e ascensão do fascismo e no desencadear da guerra, e lavar e reabilitar o fascismo, ao mesmo tempo que destroem os monumentos e a memória do Exército soviético libertador, promovem o anticomunismo e criminalizam os comunistas e outros antifascistas;

– Denunciam e condenam as resoluções anticomunistas da União Europeia (UE) e a tentativa de falsificação histórica e caluniosa de equiparar o socialismo ao monstro do fascismo;

– Alertam que o imperialismo aposta cada vez mais no fascismo e na guerra como “saída” para o aprofundamento da crise do sistema capitalista, cujo carácter desumano se torna particularmente evidente quando, mesmo perante o gravíssimo surto epidêmico da covid-19, o imperialismo, os EUA, a Otan, a UE e potências capitalistas suas aliadas, prosseguem uma criminosa política de bloqueios e agressões contra países e povos;

– Consideram que a luta pela paz, pelo progresso social e pelo socialismo são inseparáveis; e comprometem-se a contribuir para o fortalecimento da ação comum da classe operária, dos trabalhadores e dos povos de todo o mundo, das forças políticas interessadas em barrar o caminho ao fascismo e na luta contra o imperialismo, as agressões imperialistas e uma nova guerra de trágicas proporções.

A situação com que os trabalhadores e os povos do mundo são confrontados sublinha a importância do reforço da luta anti-imperialista, pela soberania dos povos e a independência dos Estados, pelos direitos dos trabalhadores e dos povos, no caminho da superação revolucionária do sistema capitalista, que gera o fascismo, a guerra, as injustiças, os perigos e as contradições da atualidade. Tal como há 75 anos atrás, é a luta dos comunistas e de todos os que enfrentam a exploração e opressão capitalista que abrirá caminhos de futuro para a Humanidade.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.