Partidos e entidades realizam no Rio ato político em defesa da democracia

247 - Um ato em defesa da Justiça Eleitoral e contra a violência política levou representantes de diferentes partidos políticos, movimentos sociais e representantes de entidades na noite desta segunda-feira (1º) ao Clube de Engenharia do Rio de Janeiro.

Estiveram no evento representantes dos partidos PT, PCdoB, PSOL, PDT, REDE, PSB, MDB, PSD e Cidadania.

No ato, organizado pelo movimento Direitos Já! Fórum Pela Democracia foram feitas falas ao vivo de representantes locais com manifestações por vídeo de participantes de países estrangeiros, como a de Maria Manuel Leitão Marques, deputada portuguesa do Partido Socialista no Parlamento Europeu, informa a Folha de S.Paulo.

Diferentes falas lembraram a escalada de violência política e citaram os assassinatos da vereadora Marielle Franco, do jornalista Dom Phillips, do indigenista Bruno Pereira e do militante petista Marcelo Arruda.

No dia 11 de agosto será realizado em São Paulo um grande ato pela democracia, com a leitura de uma carta que já conta com centenas de ilhares de assinaturas

