Partidos e movimentos do “Fora Bolsonaro" exigem que PCO encerre hostilidades nas manifestações

247 - Movimentos sociais e sindicais e partidos que fazem parte da coordenação da campanha “Fora Bolsonaro” reúnem-se, neste sábado, com o Partido da Causa Operária (PCO) para exigir o fim das hostilidades nas manifestações. Participarão do encontro PT, MST, CUT e CMP.

O objetivo do encontro, segundo Bela Megale , é mostrar que os protestos contra Bolsonaro são espaços livres e abertos a participação de todos, incluindo famílias. Os organizadores querem passar a mensagem que qualquer pessoa que concorde com a pauta do impeachment do presidente, a aceleração das vacinas e a extensão e o ajuste do auxílio emergencial no valor de R$ 600 até o fim da pandemia é bem-vinda.

No ato realizado em São Paulo em 3 de julho, o PCO atacou militantes do PSDB para expulsá-los da manifestação que acontecia na Avenida Paulista. Houve agressões contra militantes do Movimento dos Sem Teto do Centro (MTSC). Em Florianópolis, ativistas do PCO atacaram pessoas vinculadas ao PDT e ao PC do B.

