Partidos entram com ação para proibir passeios e declarações de Bolsonaro em meio à pandemia do coronavírus

PSOL, PT, PSB, PCdoB, Rede Sustentabilidade e Unidade Popular (UP) entraram com uma ação cívil pública visando impedir que Jair Bolsonaro faça passeios pelo país, em de desobediência às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde edit

Plínio Teodoro, Revista Fórum - PSOL, PT, PSB, PCdoB, Rede Sustentabilidade e Unidade Popular (UP) entraram com uma ação cívil pública nesta terça-feira (31) para tentar impedir que Jair Bolsonaro faça passeios pelo país, promovendo desobediência às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. O documento conta ainda com o apoio da Consulta Popular e do Partido da Refundação Comunista do DF.

Os partidos pedem que Bolsonaro “se abstenha imediatamente de quaisquer atos e pronunciamentos que contrariem as recomendações e diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde, tendentes a dificultar o isolamento social e a quarentena que são requeridas para a eficácia no combate ao coronavírus Covid-19”.

A ação foi motivada pelas visitas feitas por Bolsonaro a áreas comerciais de Ceilândia e Taguatinga no último domingo (29), bem como pelas recentes declarações do presidente da República de incentivo ao fim da quarentena e de defesa do isolamento parcial.

Leia a íntegra na Fórum.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa