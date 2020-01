Partidos políticos perdem 1,2 milhão de filiados em um ano

Segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número total de filiados passou de 16,8 milhões para 15,6 milhões entre novembro de 2018 e o mesmo mês do ano passado edit

247 - Os partidos políticos do Brasil perderam cerca de 1,2 milhão de filiados entre novembro de 2018 e o mesmo mês do ano passado, segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo reportagem do blog do jornalista Lauro Jardim, o número total de filiados passou de 16,8 milhões para 15,6 milhões.

Ainda conforme a reportagem, o partido com o maior número de filiados é o MDB, com 2,1 milhões. Em seguida vem o PT, com 1,4 milhão de integrantes; seguido pelo PSDB e pelo PDT, cada um com 1,3 milhão e 1,1 milhão de filiados, respectivamente.