Partidos progressistas e movimentos sociais marcam dia de protesto contra Bolsonaro

247 - Em encontro com cerca de 500 dirigentes de partidos progressistas, centrais sindicais e movimentos populares, a campanha "Fora Bolsonaro" decidiu marcar para 24 de março a próxima mobilização nacional contra o governo de Jair Bolsonaro.

Compõem a organização do movimento organizações como CUT, CTB, MST, MTST, e partidos de esquerda como PT, PCdoB, PSOL, PDT e PSB.

As principais bandeiras do protesto serão o pedido de lockdown nacional, a aceleração da vacinação, ampliação dos leitos no SUS, pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia. Além disso, protestarão contra as reformas promovidas pelo governo federal, contra os projetos de privatização e a favor do impeachment de Bolsonaro, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

