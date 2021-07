Partidos reagem à ameaça de Braga Netto com ação para derrubar voto impresso

Presidentes de partidos políticos querem enterrar já no começo de agosto voto impresso proposto por Bolsonaro edit

247 - Os presidentes do PSDB, DEM, MDB, Solidariedade e PSD articulam a derrubada da proposta de emenda à Constituição (PEC) do voto impresso, defendida pelo governo Bolsonaro.

É uma reação às ameaças golpistas contra a realização de eleições em 2022 feitas pelo general Braga Netto, ministro da Defesa do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro. O movimento já existia há algumas semanas, mas agora ganhou impulso após essas ameaças. Desde o fim de junho, presidentes de 11 partidos fecharam um posicionamento contra o voto impresso

A ideia dos partidos contrários à PEC do voto impresso é que a proposta seja votada logo na volta do recesso legislativo, na primeira semana de agosto, informa O Estado de S.Paulo.



