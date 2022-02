Partidos vão acionar Bolsonaro por campanha antecipada

Apoie o 247

ICL

247 - O Diretório Regional do PT no Rio Grande do Norte, a bancada do partido no Senado e a bancada do PSB na Câmara dos Deputados devem acionar Bolsonaro e os ministros Fábio Faria (Comunicações) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) por campanha antecipada, que é ilegal, e uso de recursos públicos para fins eleitorais.

Bolsonaro fez campanha eleitoral antecipada em dois eventos oficiais da Presidência nesta quarta-feira (9) no Rio Grande do Norte. Os ministros Fábio Faria (Comunicações) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) também pediram votos e defenderam a reeleição de Bolsonaro, o que é proibido pela legislação eleitoral.

Os discursos pedindo votos e conclamando à reeleição do ocupante do Palácio do Planalto presidente foram exibidos na TV Brasil, que é uma emissora pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da jornalista Vera Magalhães no Globo.



Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE