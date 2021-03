Passado de prosperidade é trunfo de Lula, diz Bernardo Mello Franco, do Globo

247 – "De volta ao palanque, o ex-presidente Lula disse não ter tempo para pensar numa candidatura em 2022. Conversa de político. O petista é mais candidato do que nunca. E já deixou claro que pretende montar uma aliança ampla para enfrentar Jair Bolsonaro", aponta o colunista Bernardo Mello Franco, do Globo.

"O petista apelou ao pragmatismo das elites desiludidas com o capitão. Detonou o descaso com a pandemia e descreveu o Brasil como um país sem governo, refém de milicianos e terraplanistas. Lembrou que, em sua gestão, o país se tornou a sexta maior economia do mundo. Hoje é a 12ª", lembra ainda o jornalista. "Quem se eleger em 2022 deverá encontrar condições mais difíceis do que ele encontrou, mas a comparação com o passado de prosperidade é um trunfo difícil de tirar do ex-presidente", escreve ele, em sua coluna .

