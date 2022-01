Passageiros de cruzeiros com surto de Covid relatam falta de limpeza e comida nos navios

Apoie o 247

247 - Passageiros de dois cruzeiros que tiveram as operações interrompidas nos últimos dias por surtos de Covid estão usando as redes sociais para denunciar que estão recebendo pouca assistência durante o isolamento, De acordo com os passageiros, há pouca comida, falta de limpeza e dificuldade de obter atendimento médico, segundo publicação do jornal Folha de S. Paulo.

"A alimentação, se não for pedida (ramal sempre ocupado) não está chegando até nós. Quando chega está fria. Hoje pela manhã recebi este café da manhã. Não temos escolha. Ou comemos isso ou não comemos nada", escreveu uma passageira.

Uma outra passageira, que testou positivo para Covid mas já desembarcou, escreveu em um grupo de Facebook que sua sogra e cunhada que testaram negativo ficaram em isolamento e passaram fome por três dias.

"O rapaz da cabine do lado queimando de febre, pediu uma dipirona, levou mais de cinco horas, só deram depois de muito escândalo que ele fez, não tivemos observação de um médico sequer, não ligavam nem pra perguntar se estávamos bem, comíamos a hora que resolviam dar e o que resolviam dar, tudo frio, resto de coisa... Foi um pesadelo", escreveu.

Em ofício enviado à Anvisa nesta sexta-feira (31), a empresa MSC Cruzeiros comunicou o encerramento das operações no cruzeiro. A agência disse, em nota, que os passageiros que testaram positivo deverão dar continuidade, em terra, ao isolamento iniciado na embarcação e que serão monitorados pelos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs ) das cidades de destino.

