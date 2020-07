Pastor Ariovaldo desabafa sobre indiferença na pandemia: “Meu Deus, o meu povo se acostumou com a morte”

247 - “Estou chocado. Essa letargia no combate ao vírus me assusta. O estado e seus entes não reagem”. O desabafo é do pastor Ariovaldo Ramos, líder da Comunidade Cristã Renovada e um dos fundadores da Frente de Evangélicos Pelo Estado de Direito. Em participação no programa Giro das 11, o líder espiritual constatou, emocionado, que “o povo parece que se contentou com o fato de que irá morrer mesmo".

“O comportamento do povo esperando a morte é de uma resignação incompreensível. Todo mundo deveria estar fazendo panelaços, tuitaços, com toda sorte de reação, mas não há nenhuma. Estados assistindo mortes, subnotificações, falta de leitos, remédios e ninguém reage”, acrescentou.

Ariovaldo também ressaltou em sua fala que “a barbárie desse governo entrou no coração do povo brasileiro". "É lastimável, nem as religiões são capazes de protestar contra os demandos desse presidente", concluiu Ariovaldo.

