Pastor do MEC já foi nomeado para cargo na liderança do MDB na Câmara

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Um dos pastores envolvidos no caso do “gabinete paralelo” do Ministério da Educação (MEC), Arilton Moura Correia já chegou a ser nomeado para um cargo comissionado na liderança do MDB na Câmara.

Em 20 de maio de 2020, o religioso foi nomeado para o cargo de assistente técnico de gabinete adjunto do então líder do partido na Casa. O salário bruto mensal seria de cerca de R$ 5,5 mil.

Pouco mais de um mês depois, porém, a nomeação foi revogada em 25 de junho de 2020. Segundo fontes ligadas ao MDB, Arilton não chegou a tomar posse no cargo de fato por ter se recusado a bater ponto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE