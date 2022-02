Pastor evangélico apresenta a Lula projeto de diálogo com o segmento

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu do pastor Paulo Marcelo Schallenberger um projeto visando ampliar a interlocução do PT com o segmento evangélico. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o "projeto de inclusão" foi apresentado esta semana e elenca pontos de destaque como “levar para entrevistas pastores que foram beneficiados no governo do PT" e incentivar ações de "atos dos governos anteriores que beneficiaram a igreja evangélica".

Ainda segundo a reportagem, o documento apresentado por Paulo Marcelo - que pregou durante anos no congresso Gideões Missionários da Última Hora - também ressalta a importância da utilização de mídias sociais, como o WhatsApp, no diálogo com o segmento. O pastor, porém, ressalta o cuidado necessário para evitar "divulgar conteúdo de ataque, para não gerar pauta de vitimismo, já que essa é a estratégia do atual governo".

O pastor também avalia ser necessário reverter rótulos que, em sua visão, são impingidos por má-fé ou ignorância contra o PT, como o de que seus membros possuem uma visão anticristã. O esboço do projeto foi entregue a Lula pelo presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges Júnior.

Em uma reação à movimentação de Lula junto ao segmento, Jair Bolsonaro deverá se encontrar com pastores evangélicos - que integram uma de suas bases de apoio - no Palácio da Alvorada no próximo dia 8.

